Губернатор Кубани заявил, что порт Сочи не готов принимать грузопассажирские суда

В обращении, направленном руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта, глава региона подчеркнул, что нехватка мобильных инспекционно-досмотровых комплексов повышает уязвимость системы контроля, создавая риски провоза опасных и запрещенных материалов. Кроме того, маршруты, по которым должен проходить транспорт, пролегают через центральные и густонаселенные районы, что, по мнению губернатора, делает использование грузопассажирского парома нецелесообразным.