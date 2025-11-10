Лукашенко описал свою правильную кадровую политику на примере главы Нацбанка Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 10 ноября во Дворце Независимости описал правильную кадровую политику на примере главы Национального банка Романа Головченко. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Я так слушал Романа Александровича и вот журналисты, которые постоянно со мной работают и думают, наверное: «Вот бы Роман Александрович, когда был премьер-министром, бы так предлагал и говорил». И повышенные обязательства надо брать, и не надо занижать, — сообщил глава государства.
Головченко ответил президенту Беларуси, заметив, что предыдущую программу (речь идет о программе социально-экономического развития Беларуси) тоже брали напряженную. Александр Лукашенко согласился с тем, что программа была напряженная и заметил:
— Напряженная, но там ты отбивался от всех, особенно от Косинца Александра Николаевича (заместитель председателя Всебелорусского народного собрания. — Ред.)… Вот что значит правильная кадровая политика президента. Вы, наверное, заметили.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему нет консенсуса между Совмином и группой Нацбанка.
Тем временем Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров: «Чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета».
Кстати, Лукашенко раскрыл детали про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Он никогда не будет находиться в одном месте».