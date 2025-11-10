Лукашенко описал свою правильную кадровую политику на примере главы Нацбанка Головченко

— Я так слушал Романа Александровича и вот журналисты, которые постоянно со мной работают и думают, наверное: «Вот бы Роман Александрович, когда был премьер-министром, бы так предлагал и говорил». И повышенные обязательства надо брать, и не надо занижать, — сообщил глава государства.