Лукашенко описал свою правильную кадровую политику на примере главы Нацбанка Головченко

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 10 ноября во Дворце Независимости описал правильную кадровую политику на примере главы Национального банка Романа Головченко. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Я так слушал Романа Александровича и вот журналисты, которые постоянно со мной работают и думают, наверное: «Вот бы Роман Александрович, когда был премьер-министром, бы так предлагал и говорил». И повышенные обязательства надо брать, и не надо занижать, — сообщил глава государства.

Головченко ответил президенту Беларуси, заметив, что предыдущую программу (речь идет о программе социально-экономического развития Беларуси) тоже брали напряженную. Александр Лукашенко согласился с тем, что программа была напряженная и заметил:

— Напряженная, но там ты отбивался от всех, особенно от Косинца Александра Николаевича (заместитель председателя Всебелорусского народного собрания. — Ред.)… Вот что значит правильная кадровая политика президента. Вы, наверное, заметили.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему нет консенсуса между Совмином и группой Нацбанка.

Тем временем Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров: «Чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета».

Кстати, Лукашенко раскрыл детали про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Он никогда не будет находиться в одном месте».

