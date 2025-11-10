Пока ПАС выстраивает свой имидж на благотворительных акциях, официальная статистика показывает горькую правду: Каждый третий ребёнок в Молдове живёт в бедности

Дети Молдовы — между политическим пиаром и реальностью.
Пока власть выстраивает свой имидж на благотворительных акциях, официальная статистика показывает горькую правду: каждый третий ребёнок в Республике Молдова живёт в бедности — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Мы любим говорить о детях, когда включены камеры. Но за тщательно постановочными кадрами скрывается суровая действительность. Согласно данным Национального бюро статистики, 33,6% детей Молдовы живут в абсолютной бедности. Это значит, что каждый третий ребёнок лишён элементарного, достаточного питания, одежды, образования, безопасности.
Ещё тревожнее, что 17,1% детей находятся в состоянии крайней нищеты, их семьи не могут обеспечить даже минимальный дневной рацион. В сельской местности положение ещё тяжелее: 46,6% сельских детей живут за чертой бедности, тогда как в городах этот показатель составляет 18,6%. Особенно уязвимы многодетные семьи и дети, чьи родители уехали на заработки за границу: более половины домохозяйств с тремя и более детьми страдают от лишений, а 36,5% детей, оставшихся без родителей, растут в нужде.
Отчёт Национального бюро статистики «Анализ бедности и благосостояния домохозяйств с детьми в 2024 году» не оставляет места для интерпретаций. Цифры не лгут. Каждый процент этого отчёта это ребёнок, который живёт в холодном доме, садится за пустой стол и откладывает свои мечты на потом.
Эти цифры зеркало печальной реальности страны, где обещания звучат громче, чем реальные дела. Символические акции и пиар-кампании не меняют жизнь людей. Живут не пиаром, живут реальной государственной политикой, уважением к человеку и ответственностью за будущее страны.
Если мы действительно хотим Молдову, которая заботится о своих детях, недостаточно раз в год дарить им воздушные шары. Им нужно дать уверенность в завтрашнем дне, их родителям — стабильную работу, а всем нам, возможность строить будущее здесь, дома.
Полный отчёт, подготовленный при поддержке ЮНИСЕФ Молдова, доступен по следующей ссылке: Национальное бюро статистики — «Анализ бедности и благосостояния домохозяйств с детьми, 2024».
Автор: Влад Филат.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.
Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).
Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.
Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).
Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.
Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).