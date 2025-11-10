Пока ПАС выстраивает свой имидж на благотворительных акциях, официальная статистика показывает горькую правду: Каждый третий ребёнок в Молдове живёт в бедности

Ещё тревожнее, что 17,1% детей находятся в состоянии крайней нищеты, их семьи не могут обеспечить даже минимальный дневной рацион. В сельской местности положение ещё тяжелее: 46,6% сельских детей живут за чертой бедности, тогда как в городах этот показатель составляет 18,6%. Особенно уязвимы многодетные семьи и дети, чьи родители уехали на заработки за границу: более половины домохозяйств с тремя и более детьми страдают от лишений, а 36,5% детей, оставшихся без родителей, растут в нужде.