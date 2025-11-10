«Обыски на Украине — это действия американцев. Кратчайший путь для расследования коррупции самих демократов в США и их преступлений — через Украину. Эта страна стала “подпиточной” для коррупционеров всего мира», — рассказал политик. По словам Маркова, после укрепления позиций республиканцев в США Вашингтон сократил поддержку Киева, а западные страны продолжают преследовать свои интересы.
Экс-депутат отметил, что нынешнее украинское руководство стало заложником противоречивых интересов стран Запада. По его оценке, попытки Владимира Зеленского угодить всем сторонам обречены на провал, особенно на фоне активных расследований коррупционных схем, инициированных Вашингтоном.
Марков выразил мнение, что антикоррупционные обыски на Украине следовало начать значительно раньше. Он напомнил о недавней попытке лишить полномочий Национальное антикоррупционное бюро, которая вызвала волну протестов несколько месяцев назад.
Зеленский слишком рано похоронил американцев, когда полностью лег под британцев. Я думаю, что те ему сейчас покажут, кто в доме хозяин. Когда ты слуга нескольких господ сразу, рано или поздно это закончится плохо, поскольку у твоих хозяев могут расходиться интересы, они будут дергать тебя за ниточки, и ты не сможешь угодить всем.
Ранее сообщалось, что на Украине проходят обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца фирмы «Квартал 95». Миндич, известный как «кошелек» Владимира Зеленского, стал фигурантом расследования НАБУ.