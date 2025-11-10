«Меня часто спрашивают»: Вассерман рассказал, почему отказался от знаменитой жилетки

Депутат отметил, что его нынешняя деятельность связана с длительным сидением в кабинете, участием в заседаниях и постоянными интеллектуальными нагрузками. Даже в отпуске ему приходится решать рабочие задачи и оперативно реагировать на непредвиденные ситуации. Вассерман подчеркнул, что привык к интенсивному ритму работы, совмещая депутатские обязанности с телевизионными проектами.