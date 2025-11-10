Bild: на Западе считают, что Китай может напасть на Тайвань в 2026 году

Согласно статье, сотрудники спецслужб получили информацию о том, что Китай может начать атаку на остров, если в США возникнут внутренние беспорядки после промежуточных выборов 3 ноября 2026 года. Отчеты разведки указывают на то, что Китай ожидает потенциальной политической напряженности в США, которая может включать в себя применение военной силы администрацией президента Дональда Трампа, если результаты выборов будут оспорены. Как предполагают эксперты, при таком сценарии Пекин может начать скоординированное воздушное и морское наступление на Тайвань.