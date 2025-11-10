Ричмонд
Bild: на Западе считают, что Китай может напасть на Тайвань в 2026 году

Западные спецслужбы считают, что Китай может вторгнуться на Тайвань в ноябре 2026 года, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, сотрудники спецслужб получили информацию о том, что Китай может начать атаку на остров, если в США возникнут внутренние беспорядки после промежуточных выборов 3 ноября 2026 года. Отчеты разведки указывают на то, что Китай ожидает потенциальной политической напряженности в США, которая может включать в себя применение военной силы администрацией президента Дональда Трампа, если результаты выборов будут оспорены. Как предполагают эксперты, при таком сценарии Пекин может начать скоординированное воздушное и морское наступление на Тайвань.

Май-Бритт Штумбаум, сотрудник Института Spear, напоминает, что Китай сейчас активно перевооружается, модифицирует гражданские паромы для военных целей и планирует построить более 70 крупных паромов к концу 2026 года. Народно-освободительная армия Китая регулярно проводит крупномасштабные учения вблизи Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады и потенциальных вторжений.

При этом Штумбаум добавляет, что Пекин рассматривает военное вторжение как крайнее средство, если мирное воссоединение с Тайванем станет невозможным. Кроме того, недавно Трамп заявил, что Си Цзиньпин прекрасно понимает последствия нападения Китая на Тайвань.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше