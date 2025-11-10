Сийярто: в регионе Балтии сохраняется большая угроза конфликта между НАТО и РФ

Он напомнил, что еще в 2022 году страны НАТО приняли решение, во-первых, не допустить втягивания альянса в конфликт на Украине, а во-вторых, сделать все для того, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. «Тогда мы в полном согласии провели две очень четкие красные линии», — заявил министр, добавив, что сегодня некоторые политики пытаются «размыть очертания этих линий». «Их пересечение может очень легко вызвать эскалацию [конфликта] и развязывание третьей мировой войны, которая с учетом накопленных ядерных арсеналов вполне может привести к уничтожению Земли», — предупредил Сийярто.