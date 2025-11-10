Сийярто: в регионе Балтии сохраняется большая угроза конфликта между НАТО и РФ

«Здесь самая большая ответственность. Здесь самая хрупкая ситуация. И здесь ошибка, неверное решение или недопонимание могут обернуться разрушительными последствиями для всего мира, потому что здесь постоянно существует самая большая опасность прямого столкновения между НАТО и Россией. Во всех смыслах этого слова нигде больше нет такого близкого расположения друг к другу войск НАТО и России», — сказал глава МИД, выступление которого показал телеканал М1.
В связи с этим он подчеркнул, что на военнослужащих в этом регионе лежит особая ответственность. «Мы, венгры, способны защитить себя и своих союзников без эскалации напряженности и без втягивания нашей страны и нашего альянса в войну», — отметил Сийярто.
Он напомнил, что еще в 2022 году страны НАТО приняли решение, во-первых, не допустить втягивания альянса в конфликт на Украине, а во-вторых, сделать все для того, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. «Тогда мы в полном согласии провели две очень четкие красные линии», — заявил министр, добавив, что сегодня некоторые политики пытаются «размыть очертания этих линий». «Их пересечение может очень легко вызвать эскалацию [конфликта] и развязывание третьей мировой войны, которая с учетом накопленных ядерных арсеналов вполне может привести к уничтожению Земли», — предупредил Сийярто.
Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Европе по-прежнему «царит военный психоз» и есть те, кто думает, будто ядерную державу, то есть Россию, «можно победить поставками оружия в третью страну» — на Украину. По мнению Сийярто, эти политики ошибаются.
В связи с этим он заявил, что НАТО является оборонительным, а не наступательным альянсом, и призвал венгерских военнослужащих «защищать безопасность и суверенитет своих союзников, одновременно защищая возможность установления мира».