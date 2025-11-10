Ричмонд
Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона, но он как-то живет без него

Лукашенко сказал, что у него нет мобильного телефона, но он справляется.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания в понедельник, 10 ноября, сказал, что у него нет мобильного телефона, но он справляется. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко на совещании обратился к чиновникам и призвал их не носить с собой мобильные телефоны.

— У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу. Даже с Натальей Ивановной (главой Совета Республики Кочановой. — Ред.) разговариваю, — признался президент Беларуси.

Глава государства добавил: если ему нужно поговорить с Кочановой, то она подъехала на проводную правительственную связь. Президент, обращаясь к премьер-министру Александру Турчину, поручил сохранить телефонную сеть, которая была в стране:

— Проводная, под землей, над землей. Это точно на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров: «Чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета».

Тем временем Лукашенко сказал, какую информацию надо хранить на бумаге, чтобы избежать утечек.

Кроме того, Лукашенко предупредил о требовательности к кадрам в Беларуси.

