Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона, но он как-то живет без него

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания в понедельник, 10 ноября, сказал, что у него нет мобильного телефона, но он справляется. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко на совещании обратился к чиновникам и призвал их не носить с собой мобильные телефоны.
— У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу. Даже с Натальей Ивановной (главой Совета Республики Кочановой. — Ред.) разговариваю, — признался президент Беларуси.
Глава государства добавил: если ему нужно поговорить с Кочановой, то она подъехала на проводную правительственную связь. Президент, обращаясь к премьер-министру Александру Турчину, поручил сохранить телефонную сеть, которая была в стране:
— Проводная, под землей, над землей. Это точно на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров: «Чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета».
Тем временем Лукашенко сказал, какую информацию надо хранить на бумаге, чтобы избежать утечек.
Кроме того, Лукашенко предупредил о требовательности к кадрам в Беларуси.