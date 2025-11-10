Вагенкнехт покинет пост председателя основанной ею партии BSW

«Чтобы я могла продолжить работу в BSW, особенно в областях, где я сильна, мы договорились в будущем более эффективно распределить нагрузку между более многочисленной командой. Во время моего пребывания на посту председателя партии я была чрезвычайно занята вопросами управления партией и организационными вопросами, настолько, что это практически парализовало меня в плане выполнения других обязанностей, мешая мне развивать и продвигать содержание и стратегию партии. Мне очень нравилась эта работа, потому что первые полтора года существования новой партии, конечно же, являются очень важным этапом», — сказала Вагенкнехт на пресс-конференции в Берлине.