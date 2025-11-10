FA объяснил противоречия в политике первой и второй администраций Трампа

Последнее утверждение, FA, в частности, обосновывает следующим примером: высокие пошлины для большинства торговых партнеров, призванные приносить в бюджет от $300 млрд до $400 млрд в год и покрыть дефицит, вызванный вводом новых налоговых льгот, на самом деле представляют собой дополнительные налоги для американских производителей и потребителей. США импортируют в основном ресурсы для промышленного производства, поэтому из-за пошлин американский бизнес столкнется с более высокими затратами на эти ресурсы, чем зарубежные конкуренты. Например, General Motors и Ford прогнозируют в этом году дополнительные расходы на пошлины в несколько миллиардов долларов, поясняет журнал.