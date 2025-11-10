Литовские перевозчики заявили, что понесут огромные убытки из-за ситуации на границе

По словам Микенаса, владельцам стоянок, где сейчас размещаются литовские транспортные средства, нужно будет платить. «Пока мы (литовская сторона. — Прим. БЕЛТА) откроем границы и сможем выехать оттуда, накопятся такие суммы, что забирать транспорт будет просто невыгодно», — выразил мнение он.
В свою очередь, вице-президент LINAVA Олег Тарасов сказал, что литовские сотрудники и раньше пропускали через пункт пропуска «Мядининкай» очень мало грузовиков, а теперь транспортное движение полностью закрыто, ни одна машина не проедет через литовскую границу. «Наши таможенники за восемь дней не смогли пропустить через “Мядининкай” даже 600 грузовых автомобилей. Пункты закрыты. Почему все сотрудники не могли оперативно переброситься и работать в “Мядининкае”?» — задался вопросом он.
Как отметил Тарасов, теперь всех водителей застрявших грузовиков как минимум придется отправить в отпуск и ждать, как будет развиваться ситуация.
При этом, как сообщает Baltnews, глава литовского МВД Владислав Кондратович заявил, что Литва не станет открывать границу.
Ранее представители LINAVA призывали правительство Литвы представить четкий план действий и как можно скорее принять меры, которые помогут обеспечить возврат литовских транспортных средств и безопасность водителей. В письме LINAVA к премьер-министру Литвы Инге Ругинене говорилось, что сложившаяся ситуация представляет серьезную угрозу для множества рабочих мест и стабильности всего транспортного сектора. В сообщении указывалось, что из-за закрытия границы с Беларусью пострадают как минимум 35 тыс. граждан Литвы.
Литовское правительство 29 октября 2025 года приняло постановление «Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики». Документом были введены ограничения на передвижение физических лиц и транспорта через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») до 1.00 по белорусскому времени 1 декабря. Оформление физических лиц и транспорта в литовском пункте пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») было полностью приостановлено.
В МИД Беларуси сегодня заявили, что литовские фуры, которые скопились на территории страны на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», в целях обеспечения безопасности и сохранности переместят в специально оборудованные места стоянки. Водителям грузовиков предоставляется возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться в Литву, оставив грузовики на упомянутых стоянках. Тем водителям, которые по тем или иным причинам не могут покинуть территорию Беларуси, готовы оказать необходимую помощь. Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что с 9.00 10 ноября в целях организованного перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок выпуск транспорта с литовскими регистрационными знаками из белорусских пунктов пропуска на выезд из Республики Беларусь временно приостанавливается. Отмечается, что погранслужба Беларуси осуществляет мониторинг ситуации и находится в постоянной готовности к изменению обстановки. В Государственном таможенном комитете Беларуси указали, что литовские фуры смогут покинуть стоянки после открытия Литвой границы.