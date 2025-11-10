Литовские перевозчики заявили, что понесут огромные убытки из-за ситуации на границе

В МИД Беларуси сегодня заявили, что литовские фуры, которые скопились на территории страны на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», в целях обеспечения безопасности и сохранности переместят в специально оборудованные места стоянки. Водителям грузовиков предоставляется возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться в Литву, оставив грузовики на упомянутых стоянках. Тем водителям, которые по тем или иным причинам не могут покинуть территорию Беларуси, готовы оказать необходимую помощь. Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что с 9.00 10 ноября в целях организованного перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок выпуск транспорта с литовскими регистрационными знаками из белорусских пунктов пропуска на выезд из Республики Беларусь временно приостанавливается. Отмечается, что погранслужба Беларуси осуществляет мониторинг ситуации и находится в постоянной готовности к изменению обстановки. В Государственном таможенном комитете Беларуси указали, что литовские фуры смогут покинуть стоянки после открытия Литвой границы.