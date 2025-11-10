Швеция, Германия и НАТО начали учения по борьбе с подлодками в Балтийском море

Учения продлятся с 10 по 14 ноября. Отмечается, что мероприятия должны были состояться позже, но причина переноса даты не называется. Манёвры с участием первой постоянной военно-морской группы альянса проходят в территориальных водах Швеции.
В октябре в Литве недалеко от границы с Белоруссией прошли учения НАТО с боевыми стрельбами.
