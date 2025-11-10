Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швеция, Германия и НАТО начали учения по борьбе с подлодками в Балтийском море

Военные мероприятия пройдут с 10 по 14 ноября.

Швеция, Германия и НАТО проводят учения по борьбе с подводными лодками в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз Вооружённых сил королевства.

Учения продлятся с 10 по 14 ноября. Отмечается, что мероприятия должны были состояться позже, но причина переноса даты не называется. Манёвры с участием первой постоянной военно-морской группы альянса проходят в территориальных водах Швеции.

В октябре в Литве недалеко от границы с Белоруссией прошли учения НАТО с боевыми стрельбами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше