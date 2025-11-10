Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отключение российского сегмента интернета от зарубежных сервисов не планируется. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»), комментируя публикации о якобы возможном отключении России от внешнего интернета в случае вмешательства в выборы извне в 2026 году.

Источник: Евгений Малютин/NEWS.ru/ТАСС

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного. И в этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», — сказал депутат.

Боярский пояснил, что недавнее постановление правительства о правилах управления сетью связи общего пользования — не первый документ, который был принят для реализации закона 2019 года, направленного на обеспечение надежной работы российского сегмента интернета. «Просто освежается [свод правил] через определенные промежутки времени», — сообщил депутат.

Он напомнил, что закон был принят в 2019 году для того, чтобы защитить российский сегмент от «попытки, например, его отключения извне».

«Были приняты все необходимые технические решения, которые тестируются, проводятся учения на предмет готовности к отражению различного рода атак и угроз», — сказал парламентарий.

Постановлением правительства, принятым в октябре, утверждены новые правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года, до этого действуют правила с тем же названием, утвержденные в 2020 году.

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше