В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного. И в этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», — сказал депутат.
Боярский пояснил, что недавнее постановление правительства о правилах управления сетью связи общего пользования — не первый документ, который был принят для реализации закона 2019 года, направленного на обеспечение надежной работы российского сегмента интернета. «Просто освежается [свод правил] через определенные промежутки времени», — сообщил депутат.
Он напомнил, что закон был принят в 2019 году для того, чтобы защитить российский сегмент от «попытки, например, его отключения извне».
«Были приняты все необходимые технические решения, которые тестируются, проводятся учения на предмет готовности к отражению различного рода атак и угроз», — сказал парламентарий.
Постановлением правительства, принятым в октябре, утверждены новые правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года, до этого действуют правила с тем же названием, утвержденные в 2020 году.