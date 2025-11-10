Суд освободил из тюрьмы экс-президента Франции Николя Саркози

Расследование началось с того, что французский портал Mediapart опубликовал документы, из которых следовало, что Ливия передала на предвыборную президентскую кампанию Саркози €50 млн. Позднее, в 2014 году, в эфире телеканале France 3 вышло интервью Каддафи от 2011 года. В нем ливийский лидер рассказал о том, что Саркози, будучи главой МВД Франции, просил его помочь в финансировании его президентской гонки. Уточнить эти слова Каддафи у него самого невозможно: в том же 2011 году он был захвачен в плен повстанцами и убит.