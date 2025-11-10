С опытом работы чуть более месяца. В Литве усомнились в компетентности нового министра обороны

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Литвы Гитанас Науседа назначил министром обороны страны социал-демократа Робертаса Каунаса. Об этом сообщают литовские СМИ.
Соответствующий декрет глава Литвы подписал 10 ноября. Известно, что 40-летний Робертас Каунас, являющийся инженером по профессии, был впервые избран в Сейм в 2024 году.
Отмечается, что он имеет опыт работы в сфере обороны всего лишь чуть более месяца — в парламентском комитете по нацбезопасности и обороне. В связи с таким этим в литовском публичном пространстве высказываются сомнения насчет компетентности Каунаса. В частности, против его назначения выступает парламентская оппозиция.
«Никакой компетенции в сфере национальной безопасности и обороны, никакого реального опыта по руководству серьезной государственной или общественной структурой, никакого опыта в формировании национальной политики», — написал на своей странице в соцсети лидер оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас.
22 октября Науседа подписал указ об отставке предыдущего главы военного ведомства Довиле Шакалене. Она покинула свой пост, утратив доверие премьера Инги Ругинене после обсуждения финансирования оборонной сферы на 2026 год. -0-