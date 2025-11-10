Ульянов призвал США представить пояснения по ядерным испытаниям

«Считаем принципиально важным, чтобы американская сторона представила четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Мы, как и все другие государства-участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), а также руководство временного технического секретариата организации имеем полное право на получение соответствующих разъяснений, так как данный вопрос относится к самой сути договора. Ожидаем, что США без дальнейших задержек и должным образом на это отреагируют», — заявил Ульянов, выступая на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в понедельник. Текст его выступления опубликован в официальном Telegram-канале постпреда РФ.