Ульянов призвал США представить пояснения по ядерным испытаниям

«Считаем принципиально важным, чтобы американская сторона представила четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Мы, как и все другие государства-участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), а также руководство временного технического секретариата организации имеем полное право на получение соответствующих разъяснений, так как данный вопрос относится к самой сути договора. Ожидаем, что США без дальнейших задержек и должным образом на это отреагируют», — заявил Ульянов, выступая на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в понедельник. Текст его выступления опубликован в официальном Telegram-канале постпреда РФ.
Российский дипломат также добавил, что Москва обратила внимание на то, что США хотят «быть на равных» с Россией и Китаем. «Это вполне понятное стремление. Причем его легко реализовать. Для того, чтобы быть на равных в вопросе о ядерных испытаниях, надо просто придерживаться национального моратория, как это делают Москва и Пекин. Хотелось бы надеяться, что так и будет», — заключил постпред.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.