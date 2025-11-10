Лукашенко заявил об отсутствии необходимости «Буревестника» в Белоруссии

«Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно. Потому что этот «Буревестник» летает сутки, можно запустить с Владивостока — он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?" — заявил Лукашенко.
Президент отметил, что отношения с Россией позволяют Белоруссии иметь в распоряжении тактическое ядерное оружие и что в декабре на боевое дежурство поступит комплекс «Орешник».
Вместе с тем он подчеркнул, что полагаться исключительно на такие средства недопустимо и страна должна самостоятельно создавать обычные вооружения, необходимые для обороны: автоматы, пулеметы, пистолеты и военную технику для малых мобильных групп.
Ранее в этот день Лукашенко заявил, что Белоруссия предупредила США о наличии ядерного оружия. Президент подчеркнул, что сведения о количестве, местонахождении и характеристиках ядерного вооружения не подлежат обнародованию и что соответствующие решения носят суверенный характер. По его словам, недавно еще раз были проведены действия по обслуживанию и поддержанию боеготовности тактического ядерного арсенала.
Он также заявил, что ракетный комплекс «Орешник», который будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре, не будет находиться в одном и том же месте. По его словам, он будет барражировать по определенным точкам и из одной из них при необходимости сможет нанести удар.