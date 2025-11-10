В России введена частичная блокировка на сутки находившихся в роуминге сим-карт

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В России введена частичная блокировка на сутки находившихся в роуминге российских сим-карт. Об этом заявило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает БЕЛТА.
В октябре аналогичная мера в России начала применяться в отношении иностранных сим-карт, в том числе белорусских. Как заявляют в Минцифры РФ, данный механизм внедрен для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА.
«Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться», — говорится в сообщении Минцифры.
В министерстве пояснили, что для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: при возвращении из международного роуминга и если сим-карта неактивна в течение 72 часов. -0-