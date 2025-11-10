Трамп потребовал от авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе

Трамп также выразил недовольство диспетчерами, которые «жаловались и брали отгулы» во время шатдауна, пообещав им отрицательные оценки и увольнение без выходных пособий. Тех же, кто «не взял ни одного отгула», президент США назвал великими патриотами и пообещал им выплату премий.