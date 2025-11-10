Трамп потребовал от авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на фоне прогресса по завершению приостановки работы правительства (шатдауна) потребовал всех авиадиспетчеров в стране немедленно вернуться к работе. Об этом сообщает газета «Известия».
«Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе сейчас. Любой, кто этого не сделает, будет в значительной степени оштрафован», — написал он 10 ноября на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп также выразил недовольство диспетчерами, которые «жаловались и брали отгулы» во время шатдауна, пообещав им отрицательные оценки и увольнение без выходных пособий. Тех же, кто «не взял ни одного отгула», президент США назвал великими патриотами и пообещал им выплату премий.
Глава Белого дома также раскритиковал предыдущую администрацию США за расходы на устаревшую технику, отметив, что «они понятия не имели, что делают». Шатдаун в Соединенных Штатах Трамп, в свою очередь, назвал «выдумкой демократов».
Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что в США из-за шатдауна задержали более 10 тыс. авиарейсов. Подчеркивалось, что приостановка работы правительства вызвала серьезную нехватку авиадиспетчеров и других сотрудников федеральных служб, которые на протяжении уже нескольких недель не получают зарплату.
Накануне телеканал CNN сообщил, что в сенате США одобрили законопроект, завершающий шатдаун. Документ получил поддержку от 60 сенаторов, чьи голоса позволяют его дальнейшее рассмотрение. Ранее СМИ отмечали, что шатдаун, начавшийся в полночь 1 октября, стал самым продолжительным в истории США. -0-