«Как антибиотики при чихании»: Эксперт раскритиковал массовые отключения интернета

«Мы же не даём сильнодействующие антибиотики человеку каждый раз, когда он чихает» — так эксперт сравнил текущую практику массовых отключений мобильного интернета.

«Мы же не даём сильнодействующие антибиотики человеку каждый раз, когда он чихает» — так эксперт сравнил текущую практику массовых отключений мобильного интернета. В ходе дискуссии о безопасности прозвучала ключевая мысль: хотя угроза беспилотников реальна, применяемые меры должны быть точечными. «Зачем отключать интернет, если в воздухе нет ни одного беспилотника? Зачем мы просто сами себе делаем плохо?» — задаётся вопросом специалист. Он подчеркивает, что отключения наносят «конкретный очень большой отрицательный экономический эффект», сравнивая их с лекарством, у которого есть серьёзные побочные действия. Почему текущий подход называет «мерой, продиктованной не критическим анализом»? Смотрите полный разбор в нашем видео.