«Навигаторы сбоят, карты не работают»: Как живут российские города без мобильного интернета

«Областной центр полностью отключён от мобильного интернета на постоянной основе — нет от слова совсем». Так описывают ситуацию в Пензе местные жители. Пока удалёнщики массово работают в торговых центрах, обычные горожане сталкиваются с бытовыми трудностями: навигаторы не работают, карточные платежи недоступны, а такси приходится вызывать «по старинке», сохраняя номера в телефонную книгу. В Пскове проблему пытаются решить с помощью Wi-Fi в общественных местах, но покупка билетов онлайн превратилась в лотерею. В Ростове-на-Дону к новым реалиям привыкают уже полгода, повсеместно возвращаясь к наличным расчетам. Как россияне адаптируются к жизни без стабильного интернета и какие неожиданные проблемы возникают в разных городах страны?