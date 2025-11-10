В правительстве ФРГ заявили о структурном кризисе в стране

Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе выступила с заявлением, что страна погрязла в структурном кризисе. Ее слова приводит агентство Reuters.
Райхе считает, что Германии необходимы масштабные реформы, чтобы восстановить свою экономическую конкурентоспособность, которая была утрачена на фоне высоких цен на энергию, чрезмерного бюрократического регулирования и высокой социальной нагрузки.
«Сегодня правда такова: мы больше не получаем выгод от глобального роста мировой торговли в том объеме, к которому привыкли в предыдущие годы», — заявила министр.
При этом Катерина Райхе считает, что немецкая экономика, вероятно, восстановится в течение следующих двух лет, однако этот процесс будет обусловлен планами властей ФРГ резко увеличить расходы на инфраструктуру и оборону страны.
Также глава Минэкономики Германии указала на необходимость модернизации государственного аппарата, сокращения регулирования бизнеса и ужесточения контроля за госдолгом.
Напомним, ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что объем производства в стране в августе сократился на 4,3% по сравнению с июльскими показателями, что является наиболее существенным падением с марта 2022 года.