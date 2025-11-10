Ричмонд
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа

Гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви оставил пост на фоне скандала с подделкой речи Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи лидера США Дональда Трампа и заявила, что корпорация «Би-би-си» и подобные ей СМИ научились «выдавать черное за белое».

«“Би-би-си” и им подобные научились выдавать черное за белое и наоборот, а собственные фейки клепают в промышленных масштабах. Любая тема может стать поводом для вброса. Репортеры прошлого, в том числе британские, прокляли бы своих нынешних последователей», — написала Мария Захарова в Telegram.

Дипломат также напомнила, что Дональд Трамп назвает «Би-би-си» «стопроцентными фейкньюс». Она заявила, что такую оценку корпорации можно было бы дать после «пиар-акции» в Буче.

Накануне, 9 ноября, стало известно, что гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви оставил пост на фоне скандала с искажением речи Дональда Трампа. Также уволилась глава новостного вещания Дебора Тернесс.

Как писала газета The Daily Telegraph, речь Дональда Трампа, с которой он выступал в преддверии штурма Капитолия, предпринятого в 2021 году, была сфальсифицирована. Ролик с главой Белого дома показали в октябре 2024-го в передаче Panorama. Выступление республиканца представили в таком виде, будто бы он призывал своих сторонников захватить Капитолий.

Более того, в ролик включили кадры с людьми, которые следовали к зданию Конгресса. При этом у зрителей могло сложиться впечатление, что толпа действует в соответствии с призывами Дональда Трампа.

