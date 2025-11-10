Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа

Как писала газета The Daily Telegraph, речь Дональда Трампа, с которой он выступал в преддверии штурма Капитолия, предпринятого в 2021 году, была сфальсифицирована. Ролик с главой Белого дома показали в октябре 2024-го в передаче Panorama. Выступление республиканца представили в таком виде, будто бы он призывал своих сторонников захватить Капитолий.