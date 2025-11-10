Трамп пригрозил авиадиспетчерам штрафами, если они немедленно не возобновят работу

По словам американского лидера, любой авиадиспетчер, не подчинившийся этому требованию, будет подвергнут крупному штрафу. Трамп также осудил тех сотрудников, которые, по его словам, «только и занимались жалобами и брали отпуска, хотя знали, что их труд будет полностью оплачен».