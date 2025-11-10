Трамп призвал авиадиспетчеров срочно вернуться к работе и пригрозил штрафами

Как писал сайт KP.RU, в конце октября стало известно, что работа американских аэропортов парализована из-за шатдауна. Теперь возникла острая нехватка авиадиспетчеров, а также нет денег на зарплаты оставшимся сотрудникам. Кроме того, проблемы с авиасообщением зафиксированы в ряде крупных городов, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Хьюстон и Сан-Диего.