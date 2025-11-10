Трамп призвал авиадиспетчеров срочно вернуться к работе и пригрозил штрафами

Президент США Дональд Трамп на фоне наметившегося прогресса в Конгрессе по завершению шатдауна потребовал, чтобы все авиадиспетчеры страны немедленно вернулись к выполнению своих обязанностей.
«Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе, незамедлительно!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Республиканец пригрозил, что любой, кто этого не сделает, будет «оштрафован» на значительную сумму.
Как писал сайт KP.RU, в конце октября стало известно, что работа американских аэропортов парализована из-за шатдауна. Теперь возникла острая нехватка авиадиспетчеров, а также нет денег на зарплаты оставшимся сотрудникам. Кроме того, проблемы с авиасообщением зафиксированы в ряде крупных городов, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Хьюстон и Сан-Диего.
Накануне сообщалось, что США перестали поставлять оружие, закупаемое европейскими союзниками по НАТО для нужд киевского режима из-за продолжающегося шатдауна.