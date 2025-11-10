Ульянов: РФ пока не приняла решения о возможном начале ядерных испытаний

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выступил с заявлением, что российская сторона пока не приняла решения о начале ядерных испытаний. Его слова приводит Telegram-канал постпреда РФ.
Как отметил Ульянов во время выступления на сессии Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, в настоящее время ведется работа по сбору и анализу соответствующей информации.
«Хотел бы также во избежание ошибочных интерпретаций подчеркнуть, что решение о возможном начале работ по подготовке испытаний пока не принято», — сообщил дипломат.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поручение главы государства Владимира Путина о подготовке предложений по целесообразности проведения ядерных испытаний принято к исполнению.