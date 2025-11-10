В Белом доме началась встреча Трампа с временным президентом Сирии

Ранее стало известно о временном исключении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка США. Это решение принято в рамках усилий Трампа по созданию условий для возрождения Сирии. Исключение касается переходного периода и позволит двум ключевым сирийским чиновникам проводить определённые финансовые и дипломатические операции без ограничений, накладываемых санкциями.