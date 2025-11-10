Путин поздравил участников и организаторов юбилейного кинофестиваля ВГИК

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам 45-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК, который в этом году отмечает свой юбилей.
«Ваш легендарный форум, стартовавший в далёком 1961 году, по праву считается одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества», — сказано в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Собирая на своих платформах молодых и одаренных деятелей национальных киношкол из разных государств, форум знаменит принципами дружбы и взаимопонимания, а также неповторимой средой творческого оптимизма, отметил российский лидер.
«И конечно, настоящая гордость фестиваля — блестящая плеяда выдающихся кинематографистов, которые в разные годы были его лауреатами и победителями», — подчеркнул Путин.
Президент выразил надежду, что текущий юбилейный фестиваль будет проведен на высшем организационном и художественном уровне, представит новые таланты и внесет вклад в профессиональное развитие начинающих режиссеров, актеров, сценаристов и художников.