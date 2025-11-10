Так кто должен открыть границу? В Литве намерены вновь обратиться к Беларуси насчет фур, на этот раз «на более высоком уровне»

6 ноября стало известно, что Литва, закрыв границу с нашей страной, заявила, что будет обращаться к белорусской стороне с просьбой разрешить литовским грузовым транспортным средствам вернуться на свою территорию. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября подтвердил, что Литва направляла обращение в Лидский пограничный отряд — не в государственный орган, не в МИД, не в правительство — «не то с просьбой, не то с требованием» открыть границу. Александр Лукашенко в этот же день заявил, что Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее.