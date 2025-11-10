Так кто должен открыть границу? В Литве намерены вновь обратиться к Беларуси насчет фур, на этот раз «на более высоком уровне»

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Литвы намерены повторно обратиться в Беларуси по вопросу застрявших на границе литовских фур. Об этом заявил глава Национального центра управления кризисами (НЦУК) Литвы Вилмантас Виткаускас, сообщают литовские СМИ.
«Принято решение вновь обратиться к белорусским ведомствам, на этот раз на более высоком уровне, а именно к председателю Госпогранкомитета Беларуси, с целью открытия двух пунктов пограничного контроля для создания эвакуационного коридора в двух направлениях. Это “Мядининкай” и “Шальчининкай”. Мы с нетерпением будем ждать результата», — сказал Виткаускас 10 ноября после совещания в правительстве.
ГТК: литовские фуры смогут покинуть стоянки после открытия Литвой границы Литовские перевозчики заявили, что понесут огромные убытки из-за ситуации на границе Гражданин Германии: закрытие границы Литвой выглядит бредом.
Кроме того, по его словам, для решения этой проблемы литовские власти обратились к Еврокомиссии. «Необходимо оценить этот ущерб, а затем, возможно, вести переговоры от имени Европейской комиссии», — указал Виткаускас.
Глава НЦУК при этом выразил уверенность, что «дипломатических мер будет достаточно», чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Он также указал, что властям в Вильнюсе важно узнать точное число застрявших грузовиков, которое не выяснено до сих пор.
29 октября власти Литвы на месяц закрыли автодорожную границу с Беларусью. Движение через пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») было полностью приостановлено, а деятельность пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») ограничена исключениями.
Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее.
6 ноября стало известно, что Литва, закрыв границу с нашей страной, заявила, что будет обращаться к белорусской стороне с просьбой разрешить литовским грузовым транспортным средствам вернуться на свою территорию. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября подтвердил, что Литва направляла обращение в Лидский пограничный отряд — не в государственный орган, не в МИД, не в правительство — «не то с просьбой, не то с требованием» открыть границу. Александр Лукашенко в этот же день заявил, что Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее.
МИД: более тысячи литовских фур в Беларуси переместят на спецстоянки в районе «Котловки».
МИД Беларуси в этот же день заявил, что литовские фуры, которые скопились на территории Беларуси на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», в целях обеспечения безопасности и сохранности переместят в специально оборудованные места стоянки. Водителям грузовиков предоставляется возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться в Литву, оставив грузовики на упомянутых стоянках. Тем водителям, которые не могут покинуть территорию Беларуси по тем или иным причинам, готовы оказать необходимую помощь.
В ГПК Беларуси сообщили, что с 9.00 10 ноября в целях организованного перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок выпуск транспорта с литовскими регистрационными знаками из белорусских пунктов пропуска на выезд из Республики Беларусь временно приостанавливается. -0-
Фото Леонида Щеглова.