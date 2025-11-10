Мишустин досрочно прекратил полномочия гендиректора крупной компании

Мишустин досрочно освободил от должности руководителя компании «Роскадастра».
Премьер-министр Михаил Мишустин досрочно прекратил полномочия генерального директора компании «Роскадастр» Владислава Жданова. Об этом сообщается в распоряжении Правительства РФ.
«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании “Роскадастр” Жданова Владислава Леонидовича», — сказано в тексте распоряжения, опубликованного в telegram-канале. Уточняется, что полномочия руководителя прекращены на основании части 2 статьи 9 ФЗ.
Пока нет информации о том, кто займет пост генерального директора компании после ухода Жданова. В последнее время кадровые изменения происходят и в других госструктурах. Например, экс-глава департамента государственной службы ХМАО Александр Деменко после увольнения получил новую должность — гендиректора фонда «Мой бизнес — Югра». Он будет заниматься перезагрузкой и активизацией мер поддержки предпринимательства, в том числе бизнеса ветеранов специальной военной операции.