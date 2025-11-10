В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр

По данным репортёров, город, расположенный у румынской и молдавской границ, столкнулся с массовым оттоком мужчин призывного возраста: они либо отправились на фронт, либо уклоняются от мобилизации. Уникальность этого места, известного как «Венеция» из-за своих каналов вместо улиц, теперь подчёркивается и демографическими изменениями.