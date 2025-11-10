Ричмонд
США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Сирии, заявил минфин США.

Источник: © РИА Новости

«Соединённые Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии… Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии», — говорится в заявлении министерства.

