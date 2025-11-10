Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной профессора СПбГУ Толстого

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН и профессора кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) Юрия Толстого.
«Это тяжелая и невосполнимая утрата для отечественной и мировой юридической науки. Но еще большая — для всех, кто знал этого замечательного человека, имел счастливую возможность учиться у него», — говорится в телеграмме, текст приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.
Как писал сайт KP.RU, 10 ноября пресс-служба университета сообщила о смерти Юрия Толстого. Ученому было 98 лет. Отмечалось, что на протяжении многих десятилетий Толстой преподавал гражданское право, воспитав целое поколение юристов, среди которых президент России Владимир Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Вуз на момент публикации не сообщал о причинах смерти академика РАН. Дата и место прощания с прославленным профессором станут известны позднее.