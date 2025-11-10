Жителям Киева приходится сидеть без света по 14−16 часов в день

«С чем это связано? Первое — это и погодные условия. Видим сегодня такое туманное утро в Киеве, и в соответствии с этим сверхнизко работают наши солнечные электростанции» — отметил он.
Игнатьев также сообщил, что российские войска осуществили атаки на две мощные теплоэлектростанции, расположенные в Киевской (Трипольская ТЭС) и Харьковской (Змиевская ТЭС) областях.
На минувших выходных в «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Напомним, минувшей ночью российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.
