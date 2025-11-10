На Украине завели более 200 дел против священников УПЦ

По данным ведомства, фигурантами дел стали, в частности, 27 иерархов — митрополиты и архиепископы, которых в службе обвиняют в «работе на Россию». Всего, как утверждает ведомство, 78 священнослужителям предъявлены обвинения, 40 из них уже приговорены к тюремным срокам.