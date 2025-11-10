Ричмонд
Вагенкнехт обвинила президента Германии Штайнмайера в политической глупости

Политик подчеркнула, что критика АдГ со стороны Штайнмайера приводит к росту поддержки этой партии.

Источник: Аргументы и факты

Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), резко раскритиковала немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его недавние заявления «политической глупостью». Об этом сообщает газета Welt.

Поводом для её комментариев стали слова Штайнмайера о том, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представляет угрозу для немецкой демократии. Вагенкнехт заявила, что подобная риторика лишь усиливает популярность АдГ среди избирателей.

«Это не злоупотребление властью — это просто политическая глупость. Извините, что говорю так прямо», — сказала она, подчеркнув, что её партия, несмотря на разногласия с АдГ, выступает против попыток маргинализировать эту политсилу с помощью «тактических манёвров» и политического давления.

Ранее Вагенкнехт заявила, что Германии пришел бы конец в случае конфликта с РФ.