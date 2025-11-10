Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в отношении энергетической инфраструктуры РФ звучат опасно, так как напрямую затрагивают премьер-министр Венгрии Виктора Орбана. Соответствующее мнение выразила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
«Эти слова, адресованные Виктору Орбану, — больше, чем просто дипломатическая риторика. Они стали очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников», — говорится в статье.
Уточняется, что таким образом журналисты прокомментировали заявление главы киевского режима о том, что Украина найдет способ «избавить» ЕС от российской нефти.
Напомним, 22 августа Украина нанесла ракетный удар по трубопроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Словакию и Венгрию. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ЕС проигнорировал просьбы Венгрии и Словакии о защите их интересов после атак на нефтепровод «Дружба».