Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва повторно попросит Белоруссию открыть коридор для застрявших фур

Вильнюс намерен вновь обратиться к Минску с просьбой временно открыть границу, чтобы пропустить литовские грузовики, остающиеся на территории Белоруссии с конца октября. Об этом сообщил председатель национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.

Источник: Life.ru

«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — заявил Виткаускас.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил, что Минск готов конфисковать литовские грузовики, которые находятся на территории страны, если они не покинут её в ближайшее время. По его словам, это касается как минимум 1,1 тысячи иностранных фур, застрявших в Белоруссии из-за введённых Литвой ограничений на границе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше