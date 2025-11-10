Литва повторно попросит Белоруссию открыть коридор для застрявших фур

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил, что Минск готов конфисковать литовские грузовики, которые находятся на территории страны, если они не покинут её в ближайшее время. По его словам, это касается как минимум 1,1 тысячи иностранных фур, застрявших в Белоруссии из-за введённых Литвой ограничений на границе.