Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охлобыстин: После окончания горячей фазы СВО ничего не закончится

Иван Охлобыстин заявил, что Россия достигнет целей СВО, когда мир станет единым.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что после завершения горячей фазы специальной военной операции на Украине ничего не закончится. В эфире Радио «Комсомольская правда» он отметил, что процесс урегулирования будет длиться десятилетиями.

«Временные какие-то улучшения могут быть, но процесс будет длиться десятилетиями. Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем. Но это ни к чему не приведет», — считает артист.

Охлобыстин подчеркнул, что Россия достигнет победы в конфликте, когда мир станет единым. По словам актера, страна стремиться к масштабированию, свойственному русскому человеку — «спасти весь мир».

Как считает Охлобыстин, страны Европы также будут стремиться реализовать заложенные военные бюджеты. Они могут пойти на все, чтобы продолжить «подначивать» Украину на дальнейшую конфронтацию с РФ.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Москва хотела бы завершить конфликт на Украине как можно скорее.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше