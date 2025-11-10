Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что после завершения горячей фазы специальной военной операции на Украине ничего не закончится. В эфире Радио «Комсомольская правда» он отметил, что процесс урегулирования будет длиться десятилетиями.
«Временные какие-то улучшения могут быть, но процесс будет длиться десятилетиями. Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем. Но это ни к чему не приведет», — считает артист.
Охлобыстин подчеркнул, что Россия достигнет победы в конфликте, когда мир станет единым. По словам актера, страна стремиться к масштабированию, свойственному русскому человеку — «спасти весь мир».
Как считает Охлобыстин, страны Европы также будут стремиться реализовать заложенные военные бюджеты. Они могут пойти на все, чтобы продолжить «подначивать» Украину на дальнейшую конфронтацию с РФ.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Москва хотела бы завершить конфликт на Украине как можно скорее.