Охлобыстин: Нас хотят заставить покупать «Жигули», а они все равно китайские

Драматург уверен, что если россиянам не нужно делать что-то важное, желательно — спасать мир, то народ теряет вкус к происходящему и начинает заниматься непонятно чем. Поэтому лучше от некоторых вещей отказаться и проявлять себя на другом поприще, констатировал он.