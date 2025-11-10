Охлобыстин: Нас хотят заставить покупать «Жигули», а они все равно китайские

Россиян хотят заставить покупать «Жигули», а в реальности эти машины являются не отечественными, а китайскими. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил актер и драматург Иван Охлобыстин.
«В последние 30 лет нас проглотила эпоха оголтелого потребления. Но от общего блага мы благополучно отказались в пользу блага индивидуального. Это все приобрело какие-то чудовищные формы, прибавились технологии — и человек стал одинок», — прокомментировал актер вопрос об изменениях в патриотизме у россиян.
По его мнению, Россию от этого частично спасла внутренняя масштабность страны. Потому что ну не получается в России делать гражданские машины, считает он.
Охлобыстин отметил, что россиян хотят насильственно заставить покупать «Жигули», которые все равно китайские, считает он.
Драматург уверен, что если россиянам не нужно делать что-то важное, желательно — спасать мир, то народ теряет вкус к происходящему и начинает заниматься непонятно чем. Поэтому лучше от некоторых вещей отказаться и проявлять себя на другом поприще, констатировал он.