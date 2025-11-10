США сохранили санкции против бывшего сирийского президента Асада

Ранее в Минфине сообщили, что власти США планируют ослабить санкционное давление и экспортные ограничения, касающиеся Сирии. В частности, поставки в страну большинства товаров гражданского назначения, выпущенных в Соединенных Штатах, наряду с программным обеспечением и технологиями, были разрешены без получения лицензии.