США сохранили санкции против бывшего сирийского президента Асада

Вашингтон смягчил экспортные ограничения в отношении Дамаска.

Источник: Аргументы и факты

Санкции против экс-лидера Сирии Башара Асада остаются в силе, несмотря на снятие Вашингтоном всеобъемлющего режима ограничений в отношении государства, сообщил Минфин США.

«Санкции остаются в силе в отношении Башара Асада и его соратников, нарушителей прав человека, торговцев каптагоном, лиц, связанных с прошлой деятельностью Сирии по распространению оружия массового уничтожения, организаций, связанных с ИГИЛ* и “Аль-Каидой”*», — говорится в заявлении.

Ранее в Минфине сообщили, что власти США планируют ослабить санкционное давление и экспортные ограничения, касающиеся Сирии. В частности, поставки в страну большинства товаров гражданского назначения, выпущенных в Соединенных Штатах, наряду с программным обеспечением и технологиями, были разрешены без получения лицензии.

Кроме того, в ведомстве объявили о снятии санкций с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и с главы сирийского министерства внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба.

* Запрещенные в России террористические организации.

