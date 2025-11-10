Охлобыстин рассказал, как проститутки спасли его от смерти

Актер и драматург Иван Охлобыстин в эфире Радио «Комсомольская правда»" рассказал, кого бы он хотел видеть в новогодних программах по телевизору и о том, как проститутки однажды спасли ему жизнь.
«Не толпу с блестками на заднице, не случайных людей, не однотипных блогерш… Не сочтите за высокомерие», — ответил он на вопрос ведущего, кого бы хотел увидеть на «Голубых огоньках».
Актер отметил, что у него в жизни была ситуация, когда проститутки его даже от смерти спасли. По его словам, он истекал кровью, было очень холодно, лежал изрезанный ножами и точно умер бы, либо от потери крови, либо от холода, если бы проститутки не подобрали. «У меня нет вообще к ним претензий, это их личное дело», — подчеркнул драматург.
По его словам, на «Огоньках» он хотел бы, как раньше видеть — космонавтов, настоящих ученых, настоящих писателей. Настоящих людей, неважно, кто они. Просто настоящих хороших людей, резюмировал Охлобыстин.