Трамп пригрозил сократить зарплату авиадиспетчерам на фоне шатдауна

Американский лидер Дональд Трамп потребовал от авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе, пригрозив урезать зарплату, несмотря на продолжающийся шатдаун. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
«Все авиадиспетчеры должны немедленно выйти на работу, сейчас! Всем, кто этого не сделает, серьезно урежут зарплату», — говорится в его публикации.
Кроме того, глава Соединенных Штатов пообещал выплатить премию в размере 10 тыс. долларов диспетчерам, которые не переставали работать в условиях шатдауна.
Напомним, шатдаун в США продолжается с 1 октября. 7 ноября глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет предупредил, что ущерб от приостановки работы правительства оказался серьезнее, чем предполагалось.