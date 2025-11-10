Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил сократить зарплату авиадиспетчерам на фоне шатдауна

Президент США потребовал от авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп потребовал от авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе, пригрозив урезать зарплату, несмотря на продолжающийся шатдаун. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Все авиадиспетчеры должны немедленно выйти на работу, сейчас! Всем, кто этого не сделает, серьезно урежут зарплату», — говорится в его публикации.

Кроме того, глава Соединенных Штатов пообещал выплатить премию в размере 10 тыс. долларов диспетчерам, которые не переставали работать в условиях шатдауна.

Напомним, шатдаун в США продолжается с 1 октября. 7 ноября глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет предупредил, что ущерб от приостановки работы правительства оказался серьезнее, чем предполагалось.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше