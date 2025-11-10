Охлобыстин рассказал, кого хочет увидеть на «Голубом огоньке»

Российский актер Иван Охлобыстин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, кого бы он хотел видеть в главной телепрограмме новогодней ночи «Голубой огонек».
«Приличных людей. И еще очень хочу видеть, как видели мои родители, героев. на “Огоньках” я хотел бы, как раньше — космонавтов, настоящих ученых, настоящих писателей. Настоящих людей, неважно, кто они. Просто настоящих хороших людей», — поделился своим мнением артист.
Охлобыстин отметил, что сейчас в эфире можно увидеть случайных людей, однотипных блогеров и «толпу с блестками». В то время как важно было бы позвать на программу людей, имеющих достижения в важных сферах.
