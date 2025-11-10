Охлобыстин посоветовал россиянам спасение в кризисный момент

Актер и драматург Иван Охлобыстин в эфире «Радио КП» дал совет, как спастись в кризисный момент жизни.
«Времена сейчас сложные, много преодолений. Люди столкнулись с кризисами выбора. И это нормально, нельзя все время на плаву быть — как известная вещь, которая не тонет. Пора принимать решения», — подчеркнул драматург.
По его словам, самая «сознательная» рыба — это карп, который плывет против течения. Иногда нужно быть карпом и плыть против течения, указал Охлобыстин.
