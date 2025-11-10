Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охлобыстин посоветовал россиянам спасение в кризисный момент

Иногда нужно быть тем, кто плывет против течения, отметил Охлобыстин.

Источник: Комсомольская правда

Актер и драматург Иван Охлобыстин в эфире «Радио КП» дал совет, как спастись в кризисный момент жизни.

«Времена сейчас сложные, много преодолений. Люди столкнулись с кризисами выбора. И это нормально, нельзя все время на плаву быть — как известная вещь, которая не тонет. Пора принимать решения», — подчеркнул драматург.

По его словам, самая «сознательная» рыба — это карп, который плывет против течения. Иногда нужно быть карпом и плыть против течения, указал Охлобыстин.

Как писал сайт KP.RU, также в своем интервью актер рассказал, кого бы он хотел видеть в новогодних программах по телевизору и о том, как проститутки однажды спасли ему жизнь. Он подчеркнул, что на телепередаче он не хочет видеть толпу с блестками на заднице, случайных людей и однотипных блогерш. Охлобыстин попросил не считать это за высокомерие, поскольку в его жизни был один эпизод, когда его от смерти спасли проститутки.