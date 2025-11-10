Охлобыстин посоветовал россиянам спасение в кризисный момент

Как писал сайт KP.RU, также в своем интервью актер рассказал, кого бы он хотел видеть в новогодних программах по телевизору и о том, как проститутки однажды спасли ему жизнь. Он подчеркнул, что на телепередаче он не хочет видеть толпу с блестками на заднице, случайных людей и однотипных блогерш. Охлобыстин попросил не считать это за высокомерие, поскольку в его жизни был один эпизод, когда его от смерти спасли проститутки.