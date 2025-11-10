Иван Охлобыстин выбрал главное слово 2025 года

Актер и драматург Иван Охлобыстин в эфире «Радио КП» выбрал главное, по его мнению, слово текущего года, «Джамба», которое имеет боевой оттенок.
«Джамба, что обозначает “очень хорошо”. С таким боевым оттеночком “очень хорошо”, — подчеркнул драматург, прокомментировав вопрос, какое слово он бы назвал словом 2025 года.
Также актер напомнил историю слова «Гойда», которое он произнес в 2022 году. По его словам, с «Гойдой» есть целая история. Это как раз момент очень упаднических настроений.
«Все сопли жевали, а мы подбадривали: чего мы руки опускаем? Давайте рубиться, товарищи! “Гойда”!» — указал Охлобыстин.
Он отметил, что сейчас вроде пошло. За хищения в Минобороны уже несколько сидят. Милостью божией наступает эпоха справедливости, подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, ранее Иван Охлобыстин посоветовал россиянам, как спастись в кризисный момент жизни.