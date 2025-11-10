Иван Охлобыстин назвал главную книгу 2025 года

Российский актер и драматург Иван Охлобыстин назвал главную, по его мнению, книгу 2025 года. В эфире Радио «Комсомольская правда» он рассказал о вышедшем романе «Юдоль» писателя Михаила Елизарова.
«Очень неплохой роман у Михаила Елизарова вышел “Юдоль”, правда, мне предыдущий его роман очень нравится “Земля” и я фанат, конечно, его романа “Библиотекарь”, — отметил Охлобыстин, отвечая на вопрос о стоящих произведениях в 2025 году.
Артист также рассказал, что сейчас читает книгу Льва Данилкина «Пантократор солнечных пылинок» — художественную биографию Владимира Ленина. Охлобыстин признался, что не ожидал удовольствия от подобной книги, шутливо отметив, что у него с детства осталась оскомина «с октябрятства».
Ранее KP.RU сообщал, что Иван Охлобыстин выбрал главным словом 2025 года «Джамба», имеющее боевой оттенок.