Иван Охлобыстин назвал главную книгу 2025 года

«Очень неплохой роман у Михаила Елизарова вышел “Юдоль”, правда, мне предыдущий его роман очень нравится “Земля” и я фанат, конечно, его романа “Библиотекарь”, — отметил Охлобыстин, отвечая на вопрос о стоящих произведениях в 2025 году.