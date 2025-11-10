Фракция Порошенко в Раде заявила о запуске процедуры отставки кабмина

Фракция бывшего лидера Украины Петра Порошенко* в Верховной раде объявила, что запускает процесс отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича — бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — говорится в заявлении в Telegram-канале партии.
В партии призывали парламентариев поддержать отставку кабмина своими подписями «ради формирования правительства национального спасения».
Напомним, детективы НАБУ провели обыски у Миндича в рамках антикоррупционного расследования, касающегося закупок техники и возможных схем на энергорынке. Известно, что он фигурирует в нескольких расследованиях, связанных с коррупцией при закупках беспилотников для ВСУ и махинациями на энергорынке.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.