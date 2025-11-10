Фракция Порошенко в Раде заявила о запуске процедуры отставки кабмина

Напомним, детективы НАБУ провели обыски у Миндича в рамках антикоррупционного расследования, касающегося закупок техники и возможных схем на энергорынке. Известно, что он фигурирует в нескольких расследованиях, связанных с коррупцией при закупках беспилотников для ВСУ и махинациями на энергорынке.