Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что отключение электроэнергии во время интервью Владимира Зеленского журналисту The Guardian выглядит как плохая пропаганда.
«Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел», — заявил он в соцсети X*.
Журналист также подчеркнул, что подобные действия многое говорят о киевском режиме.
Интервью Зеленского для The Guardian, проходившее в Мариинском дворце в Киеве, было приостановлено из-за внезапного отключения электроснабжения, предположительно вызванного перебоями в электросети страны. После активации резервного генератора электроснабжение было восстановлено, и интервью продолжилось.
Издание не уточнило, являлось ли это заранее спланированной акцией, призванной создать видимость того, что Зеленский разделяет трудности, связанные с отключением электроэнергии, с обычными гражданами Украины.
