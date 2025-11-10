Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боуз назвал перебои света во время интервью Зеленского плохой пропагандой

Подобные выходки многое говорят о киевском режиме, отметил журналист.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что отключение электроэнергии во время интервью Владимира Зеленского журналисту The Guardian выглядит как плохая пропаганда.

«Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел», — заявил он в соцсети X*.

Журналист также подчеркнул, что подобные действия многое говорят о киевском режиме.

Интервью Зеленского для The Guardian, проходившее в Мариинском дворце в Киеве, было приостановлено из-за внезапного отключения электроснабжения, предположительно вызванного перебоями в электросети страны. После активации резервного генератора электроснабжение было восстановлено, и интервью продолжилось.

Издание не уточнило, являлось ли это заранее спланированной акцией, призванной создать видимость того, что Зеленский разделяет трудности, связанные с отключением электроэнергии, с обычными гражданами Украины.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.