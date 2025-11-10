Боуз назвал перебои света во время интервью Зеленского плохой пропагандой

Интервью Зеленского для The Guardian, проходившее в Мариинском дворце в Киеве, было приостановлено из-за внезапного отключения электроснабжения, предположительно вызванного перебоями в электросети страны. После активации резервного генератора электроснабжение было восстановлено, и интервью продолжилось.