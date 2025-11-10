Как писал сайт KP.RU, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского царит паника и страх из-за дела Миндича. По его словам, и для самого Зеленского наступают смутные времена.