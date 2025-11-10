Фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Верховной раде объявила о запуске процедуры отставки правительства страны на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и так называемого «кошелька Зеленского» Тимура Миндича.
«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — говорится в заявлении партии.
В публикации отметили, что призывают всех парламентариев, кто осознает угрозу для государства, подписаться под отставкой кабмина Украины ради формирования правительства национального спасения.
Как писал сайт KP.RU, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского царит паника и страх из-за дела Миндича. По его словам, и для самого Зеленского наступают смутные времена.